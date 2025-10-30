Nogomet je sprva igral pri SAK, nato pa se je pridružil ekipi DSG Sele. Leta 2022 je zaključil kariero, njegova zadnja tekma pa je bila finale na domači Europeadi. »Druženje že pogrešaš,« a dodaja, da za nogomet ne bi bilo več časa, saj že leto dni gradi hišo. »Vsak prost popoldan in konec tedna smo na gradbišču,« pravi Gabriel Gregorn, ki že 15 let tudi prepeva pri moškem pevskem zboru TRTA.
Ekipo iz Sel dobro poznam. Imajo dobro mešanico med mladimi in izkušenimi igralci. Derbije Selani ponavadi odločijo zase. Derbi z Bilčovsom je bil vedno nekaj posebnega.
SAKu bi privoščil zmago na tujem proti Matraju, da se lahko še malo odlepijo pred zimo z zadnjega mesta v koroški ligi.
Simpatični ekipi iz Rikarje vasi želim, da se z zmago proti Svincu zopet približajo prvim mestom v podligi zahod. Trenutno so šesti, a le štiri točke za drugim.
Žitara vas bo presenetila proti ekipi iz Štalenske gore, ki je trenutno tretja. Žitara vas je deveta. Z zmago na domačih tleh pa se bodo približali Štalenski gori in ekipam v zgornji tretjini lestvice.
