Derbije Selani ponavadi odločijo zase

Nogomet je sprva igral pri SAK, nato pa se je pridružil ekipi DSG Sele. Leta 2022 je zaključil kariero, njegova zadnja tekma pa je bila finale na domači Europeadi. »Druženje že pogrešaš,« a dodaja, da za nogomet ne bi bilo več časa, saj že leto dni gradi hišo. »Vsak prost popoldan in konec tedna smo na gradbišču,« pravi Gabriel Gregorn, ki že 15 let tudi prepeva pri moškem pevskem zboru TRTA.