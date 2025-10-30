Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Derbije Selani ponavadi odločijo zase

30.10.2025 Žitara vas Sittersdorf Novice
Gabriel Gregorn (33) iz Žitare vasi je začel igrati nogomet septembra 1998. Zakaj to tako točno ve? »V otroški sobi imam še pokal, tam pa piše september 1998,« pravi ljudskošolski učitelj, ki je deset let poučeval v Kotmari vasi, sedaj pa drugo leto v Podkloštru.

Nogomet je sprva igral pri SAK, nato pa se je pridružil ekipi DSG Sele. Leta 2022 je zaključil kariero, njegova zadnja tekma pa je bila finale na domači Europeadi. »Druženje že pogrešaš,« a dodaja, da za nogomet ne bi bilo več časa, saj že leto dni gradi hišo. »Vsak prost popoldan in konec tedna smo na gradbišču,« pravi Gabriel Gregorn, ki že 15 let tudi prepeva pri moškem pevskem zboru TRTA. 

Ekipo iz Sel dobro poznam. Imajo dobro mešanico med mladimi in izkušenimi igralci. Derbije Selani ponavadi odločijo zase. Derbi z Bilčovsom je bil vedno nekaj posebnega.

SAKu bi privoščil zmago na tujem proti Matraju, da se lahko še malo odlepijo pred zimo z zadnjega mesta v koroški ligi.

Simpatični ekipi iz Rikarje vasi želim, da se z zmago proti Svincu zopet približajo prvim mestom v podligi zahod. Trenutno so šesti, a le štiri točke za drugim.  

Žitara vas bo presenetila proti ekipi iz Štalenske gore, ki je trenutno tretja. Žitara vas je deveta. Z zmago na domačih tleh pa se bodo približali Štalenski gori in ekipam v zgornji tretjini lestvice.  

Iz rubrike Šport preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt