Derbi proti Pliberku moramo odločiti zase

Simon Sadnek (36) iz Celovca je pri petih letih začel igrati za SAK. Le eno sezono je igral za celovški ASV, drugače pa vedno pri SAK. »Od drugega razreda do regionalne lige, v vseh amaterskih in polprofesionalnih ligah sem igral za SAK. Zadnjo pravo sezono kot vratar sem imel leta 2004. V zadnjih letih pa sem vedno spet igral za amaterje SAK,« pravi Sadnek, ki je minulo soboto stal malo nepričakovano v vratih SAK v koroški ligi na derbiju proti celovškemu Donauu. Da bo stal med vratnicama, je izvedel šele tik pred tekmo. »Uradno sem to izvedel en dan pred tekmo. V ponedeljek, torek sem se sicer že pripravljal na možnost, da bo tako. Na tekmo sem se pripravil kot pravi profesionalec. Ker mi v soboto ni bilo treba iti v službo, sem si privoščil malo daljši spanec, potem pa dober zajtrk, kosilo, popoldne pa še nekaj vaj,« pravi Sadnek in prizna, da je bil nekaj dni pred tekmo že nervozen, ko pa je prestopil prag slačilnice, je trema izginila. Na tekmi je igral brez napak in ni še jasno, ali bo stal v golu tudi v derbiju proti Pliberku. Gotovo bo stal med vratnicama v pokalu proti Trgu. Tekma se je končala po redakcijskem zaključku. Za pokalno tekmo pa je moral s kolegom zamenjati delovni turnus. »V celovškem stadionu vzdržujem nogometna igrišča. V torek tu igra Sturm Graz. Delal bom do kakih štirih, potem pa na pokalno tekmo,« nam je povedal Simon Sadnek.