David Nachbar: Debitiral je za avstrijsko reprezentanco do 19 let in igra za Hajduk

Od 30. septembra do 6. oktobra je U19 avstrijske reprezentance tekmovala na »turnirju štirih narodov« na Portugalskem. Na tekmovanju so lahko premagali Dansko in Nizozemsko z 1:0. Proti Portugalski pa so zapustili zelenico poraženi, saj so izgubili s 4:0. S tem nastopom si je mladinska reprezentanca zaslužila drugo mesto na mednarodnem tekmovanju. Na vseh tekmah je nastopil tudi 18-letni debitant David Nachbar, ki na klubski ravni igra za HNK Hajduk Split. »Ko sem po dveh letih spet prejel klic, da sem bil vpoklican v avstrijsko reprezentanco, sem takoj poklical starše. Ko sem jima povedal, da sem bil vpoklican spet zastopati Avstrijo, smo bili vsi ganjeni in smo od veselja jokali,« pove David Nachbar. Čustva so se po prihodu na Dunaj umirila, saj je znova srečal stare prijatelje, s katerimi je že skupaj igral na reprezentančni ravni U15 in U16, spoznal pa je tudi nove soigralce. Na treningih in tekmah je hitro dobil občutek, da lahko z njimi igra na isti ravni. Izkušnja proti trem močnim reprezentancam je zanj pomembna potrditev, da lahko konkurira na visoki mednarodni ravni. Njegov cilj je, da si z dobrimi predstavami znova prisluži vpoklic v reprezentanco in pomaga U19 Avstrije v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo.
Nogometna pot se je začela zelo zgodaj. Star je bil tri leta, ko je prvič stopil na igrišče. Njegov prvi trener je bil oče Vladimir. Do desetega leta je igral za SAK, nato se je pridružil naraščaju WAC, ob tem pa redno nastopal tudi za koroško selekcijo. Pri štirinajstih letih je sledil naslednji pomemben korak, saj je prejel ponudbo iz kluba Sturm Graz. Preselil se je v Gradec, kjer je igral za ekipi U15 in U16 avstrijskega prvoligaša. Nastopi na mednarodnih turnirjih in tekmah akademije so pritegnili pozornost skavtov Hajduka Split. Po številnih pogovorih z družino in s klubom se je avgusta 2024 odločil za selitev na Hrvaško. S tem si je uresničil dve želji, razvijati se v tujini in živeti ob morju. Trenutno igra za drugo člansko ekipo Hajduka, čeprav bi po starosti lahko še nastopal za mladinsko ekipo U19. Po končani maturi je naredil še naslednji korak na izobraževalni poti in se vpisal na univerzo v Splitu, kjer študira psihologijo v angleškem jeziku.
Velik del njegove motivacije prihaja iz družine. Mama in oče sta ga podpirala skozi vso kariero, pomembno vlogo pa imajo tudi sestra Anna, ki študira filozofijo v Gradcu, in mlajši brat Gregor, ki prav tako igra nogomet v naraščaju WAC. »Starši so me podpirali na vsakem koraku. Nekega dne jim želim to vrniti in jih narediti ponosne. Moč mi daje tudi vera v Boga in prepričanje, da ima on načrt zame,« pravi Nachbar. V tej sezoni želi odigrati čim več tekem za drugo ekipo Hajduka in si priigrati prve minute v hrvaški prvi ligi. Ob tem želi uspešno nadaljevati študij in predvsem ostati brez poškodb.
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