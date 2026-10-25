David Nachbar: Debitiral je za avstrijsko reprezentanco do 19 let in igra za Hajduk

Od 30. septembra do 6. oktobra je U19 avstrijske reprezentance tekmovala na »turnirju štirih narodov« na Portugalskem. Na tekmovanju so lahko premagali Dansko in Nizozemsko z 1:0. Proti Portugalski pa so zapustili zelenico poraženi, saj so izgubili s 4:0. S tem nastopom si je mladinska reprezentanca zaslužila drugo mesto na mednarodnem tekmovanju. Na vseh tekmah je nastopil tudi 18-letni debitant David Nachbar, ki na klubski ravni igra za HNK Hajduk Split. »Ko sem po dveh letih spet prejel klic, da sem bil vpoklican v avstrijsko reprezentanco, sem takoj poklical starše. Ko sem jima povedal, da sem bil vpoklican spet zastopati Avstrijo, smo bili vsi ganjeni in smo od veselja jokali,« pove David Nachbar. Čustva so se po prihodu na Dunaj umirila, saj je znova srečal stare prijatelje, s katerimi je že skupaj igral na reprezentančni ravni U15 in U16, spoznal pa je tudi nove soigralce. Na treningih in tekmah je hitro dobil občutek, da lahko z njimi igra na isti ravni. Izkušnja proti trem močnim reprezentancam je zanj pomembna potrditev, da lahko konkurira na visoki mednarodni ravni. Njegov cilj je, da si z dobrimi predstavami znova prisluži vpoklic v reprezentanco in pomaga U19 Avstrije v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo.