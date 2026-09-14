Čezmejno tekmovanje kegljanja privabilo svetovno elito

Davor Sobočan (39), KK Triglav Kranj

Kranj Kranj

Ravnokar je ekipa s Štalenske gore bila pri nas in smo imeli skupni trening, sedaj pa smo kot že v zadnjih letih prišli na mednarodno tekmovanje kot tekmeci. Ta tradicionalni turnir označuje začetek kegljaške sezone in kaže, kje kot ekipa trenutno stojimo. V prvi vrsti nam je važno, da ohranjujemo stike z našimi prijatelji čez mejo. Moj višek v kegljanju je bila bronasta kolajna na svetovnem prvenstvu v Sarajevu, ko je bil Lužan še moj soigralec.