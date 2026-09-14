Čezmejno tekmovanje kegljanja privabilo svetovno elito

»Naloga Slovenske športne zveze je povezovanje. Čezmejne prireditve, kakršno je današnje tekmovanje, z veseljem podpiramo. Še posebej smo hvaležni družini Waldhauser za njen trud v kegljaškem klubu in ponosni na Rafaela ter njegovega brata Davida, ki sta z izvrstnimi dosežki uspešna ne le na avstrijski, temveč že na evropski ravni,« je tekmovalce na čezmejnem 9-Pin Showdownu, ki je v soboto, 5. septembra, potekal v športnem centru KSKV v Celovcu, pozdravil predsednik Slovenske športne zveze Marijan Velik. Meddržavnega tekmovanja sta se poleg soorganizatorja KSK Klagenfurt-Magdalensberg udeležila še slovenski prvak KK Triglav Kranj in podprvak ter zmagovalec slovenskega pokala KK Radlje Pergole hiše. Tekmovalce so pozdravili tudi predsednik KSK Klagenfurt-Magdalensberg Werner Rössler, podpredsednik Koroške športno-kegljaške zveze Helmut Müller in sodnik Hans Jesenko.
Vsako ekipo je zastopalo osem igralcev, hkrati pa sta kegljala po dva tekmovalca iz vsake ekipe. Menjave so sledile po 120 lučajih posameznega igralca. Končni rezultat je potrdil dobro formo pokalnega zmagovalca KK Radlje, ki je podrl 4928 kegljev, v povprečju 616 na igralca. Janže Lužan (Radlje), ki je letos osvojil zlato kolajno na svetovnem prvenstvu, je s 665 keglji dosegel najboljši rezultat dneva. Kljub odsotnosti poškodovanega evropskega prvaka U19 in svetovnega rekorderja v tandemu U19 in U23 Rafaela Waldhauserja je domači KSK Klagenfurt-Magdalensberg osvojil drugo mesto s 4795 podrtimi keglji oziroma povprečjem 599,4. Slovenski prvak KK Triglav Kranj je s 4649 podrtimi keglji zasedel tretje mesto.
Za naše društvo so čezmejna tekmovanja zelo pomembna, še posebej zdaj, ko se sezona zopet začenja. Kot ekipa vidimo, kje trenutno stojimo, kaj bi lahko zboljšali, kateri igralci bodo izbrani za super ligo in seveda se lahko od nasprotnikov marsikaj naučimo, saj ima vsak klub druge metode treninga in priprav. Kegljarsko okolje ni tako obširno kot v drugih športih, tako da spoznaš mnogo ljudi in navežeš nove stike.
Osebno so mi tekmovanja v tujini vedno nekaj posebnega, saj je vrsta pustolovščine. Z Avstrijo sem osebno zelo povezan, saj sem zadnjih osem let igral za Neunkirchen v Nižji Avstriji. Višek moje kariere je bilo letošnje svetovno prvenstvo v Schwazu, kjer sem v kategoriji tandem osvojil zlato kolajno. Kegljanje v Avstriji je postalo vedno močnejše in sedaj privlači igralce iz vse Evrope v super ligo, prvo avstrijsko ligo.
Ravnokar je ekipa s Štalenske gore bila pri nas in smo imeli skupni trening, sedaj pa smo kot že v zadnjih letih prišli na mednarodno tekmovanje kot tekmeci. Ta tradicionalni turnir označuje začetek kegljaške sezone in kaže, kje kot ekipa trenutno stojimo. V prvi vrsti nam je važno, da ohranjujemo stike z našimi prijatelji čez mejo. Moj višek v kegljanju je bila bronasta kolajna na svetovnem prvenstvu v Sarajevu, ko je bil Lužan še moj soigralec.
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