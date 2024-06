Dva čezmejna dogodka in izjemen rezultat: Rdeči križ Slovenije in Koroške sta podpisala listino o sodelovanju.

Izhodišče sta bila dva dogodka v organizaciji SV Bleiburg/ŠD Pliberk in Alp Peca z Raven, ki sta povabila prebivalce z obeh strani meje, društva in organizacije na obmejnem območju na dva čezmejna dogodka z namenom povezovanja.

Številne atrakcije so navdušile staro in mlado. Foto: ALP PECA

Tako se je 1. junija 100 kolesarjev iz Pliberka odpeljalo na Prevalje na veliko EU prireditev, 15. junija pa 100 kolesarjev s Prevalj v Pliberk/Vidra vas, kjer se je predstavilo več kot 30 klubov in organizacij.

Prireditev v športnem centru v Vidri vasi je obiskalo 400 obiskovalcev, med njimi veliko otrok in mladih, ki so jih navdušile alpake Petzenland, pliberški Walkerji, akrobatski nastopi društva Stoja, mladinsko gasilsko društvo Pliberk, Gomobil in pek »šmorna« z Uršlje gore.

Tokrat so s Prevalj prikolesarili v Vidro vas. Foto: ALP PECA

Vrhunec pa je bil podpis listine o prijateljstvu med Rdečim križem Mežiške doline v Sloveniji in Rdečim križem avstrijske Koroške. Doslej na obmejnem območju praktično ni bilo neposrednih stikov, ki pa so nujno potrebni, zlasti v kriznih časih, kakršni so bili ob nedavnih poplavah. Listino sta podpisala predsednica koroške regije Rdečega križa Slovenija Magdalena Piko in vodja oddelka avstrijskega Rdečega križa Gottlieb Kowatsch, kar pomeni, da se zdaj lahko začne aktivno sodelovanje.