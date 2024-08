V Selah so se že četrtič zvrstili športni dnevi. Letos se jih je udeležilo 31 otrok. Zaradi vremenskih razmer so morali organizatorji skrajšati športni dogodek s treh dnevov na dva.

Nogometne treninge sta s strastjo vodila Florian Kelih in Milan Mutzbauer.

Leta 2021 so v Selah prvič organizirali športne dneve. Tudi letos je društvo DSG Sele v sodelovanju s Prijatelji narave Sele, Slovensko športno zvezo in Krono poskrbelo, da so se mladi lahko tudi poleti ukvarjali s športom. Namen večdnevnega programa, ki vključuje različne športne panoge, je že od začetka približati mladim bogat svet športa. Športniki in športnice so bili razdeljeni v štiri skupine. V dveh dneh so se preizkusili v treh klasičnih športih (nogomet, plezanje in namizni tenis) ter v vajah iz športnega programa »Beweg dich Schlau,« ki ga je v sodelovanju z univerzo v Münchnu oblikoval nekdanji smučarski zvezdnik Felix Neureuther. V tem programu, ki ga je na avstrijskih šolah izvajala zasebna televizijska postaja Servus TV, so se učenke selske ljudske šole uvrstile v finale v Schladmingu in na Koroškem tekmovanje zaključile na tretjem mestu.

Plezalne prijeme so mladim približale Nataša Mutzbauer-Dovjak, Sara Cuderman in Jana Ogris.

Zaradi izjemnega uspeha mladih športnic in ker so vaje odlična osnova za druge športe, so letos te vaje vključili tudi v program. Da bi mladi športniki in športnice imeli dovolj energije za treninge, so Barbara Oraže, Hijacinta Dovjak in Elizabet Furjan med odmori pripravile prigrizke in okrepčilna kosila.