Celovški košarkarski derbi: Andi Smrtnik »To je najboljša tekma leta«

»Energija v ekipi je zelo dobra. To sem videl v zadnji tekmi. Naši mladi prevzemajo vedno več odgovornosti in če bodo tako igrali v derbiju, bodo lahko presenetili,« pove Andi Smrtnik in dodaja, da se ne spomni, da bi kdajkoli bila vloga favorita v derbiju tako jasna. Celovški Pirati so nam­reč v prvih sedmih tekmah zapustili parket vedno kot zmagovalci, člani KOŠ Celovec pa le enkrat. V zadnji tekmi proti trenutno drugouvrščeni ekipi Pirlo Kufstein Towers je izstopal Samuel Seher, ki je po poškodbi Andija Smrtnika prevzel vlogo kapetana članov.