Člani organizacijske ekipe Europeade 2022, predstavniki FUEN in slovenski veleposlanik v Avstriji Aleksander Geržina so se minuli ponedeljek, 9. maja, na Dunaju srečali z Aleksandrom Čeferinom, predsednikom UEFE.

Med drugim so se pogovarjali o skupnih vrednotah in interesih ter o morebitnem sodelovanju v prihodnosti. Aleksandra Čeferina so povabili tudi na Europeado, ki bo na Koroškem od 25. junija do 3. julija 2022. Predsednik UEFA je prirediteljem prvenstva čestital za profesionalni pristop k organizaciji tekmovanja in jim zaželel srečo pri izvedbi. Predstavniki Europeade so predsedniku UEFE podarili tudi dres s številko 22 reprezentance koroških Slovenk in Slovencev. »Europeada in UEFA imata veliko skupnih vrednot in interesov, zato lahko sodelujemo,« je na sestanku s FUEN dejal Aleksander Čeferin, predsednik UEFA. Predsednik FUEN Loránt Vincze je izrazil prepričanje, da smo priča začetku morebitnega dolgoročnega sodelovanja v duhu povezovanja športa in temeljnih pravic zaščite manjšin. Dogovorili so se, da bo Aleksander Čeferin častni pokrovitelj Europeade 2022 na avstrijskem Koroškem.