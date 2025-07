Če prenesemo dobro vzdušje na igrišče, bo dobra sezona 

Nogometaš, ki lahko igra skoraj vse pozicije v obrambi in v vezi, je lani maturiral na Slovenski gimnaziji. Svojo predznanstveno nalogo je posvetil pramorju na Koroškem. Do konca junija je opravljal civilno službo pri Katoliški mladini. Raznoliko delo z otroki in v pisarni mu bo ostalo v lepem spominu. Oktobra pa ga bo študijska pot vodila v Gradec, kjer bo začel študij gospodarstva. Poleg nogometa rad igra tenis oz. je nasplošno športno zainteresiran. Njegov prvi šport pa je nedvomno nogomet. Pred tremi tedni se je pridružil ekipi iz Sel. »Prvi vtis ekipe je zelo dober. Imamo dobro mešanico med mladimi in izkušenimi igralci. Če bomo to vzdušje, ki ga imamo v ekipi, prenesli tudi na nogometno igrišče, nas čaka zelo dobra sezona, v kateri nam ne bo treba misliti na izpad iz podlige,« pravi Paul Čertov. Četudi bo od oktobra v Gradcu zaradi študija, bo še naprej igral za DSG Sele v podligi sredina. »Za konec tedna bom vedno pri tekmah in poskusil bom tudi priti na treninge v Sele. Med tednom pa bo malo teže, zato bom v tem času treniral pri neki ekipi v Gradcu,« je povedal Paul Čertov, ki komaj čaka na začetek sezone.