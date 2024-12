»Brez športa ne gre,brez vida pa je težko.«

»Ko sem odraščal, je še vsak v Zahomcu znal slovensko, to je danes povsem drugače,« pravi Franz Wiegele st. in dodaja, da se je nemško naučil šele v vrtcu v Drevljah in ljudski šoli na Bistrici. Ne ve več, kako so to tedaj zmogli, a »nemško se tako ali tako hitro naučiš«. Odraščal je v 2. druge svetovne vojne. »Kot otrok se tega časa nisem zavedal. Spomnim pa se še napisa, ki ga je 'nacarija' (– nacisti) obesila po vseh vratih v Zahomcu. Tam je pisalo Der Kärntner spricht Deutsch.« Ko je bil star kakih sedem let, so mu podarili prve smučke. S temi se je, če na domači kmetiji pri Petru ni bilo več dela, spuščal po zahomških bregovih. S smučarskimi skoki je prvič prišel v stik leta 1952, ko ga je starejši brat Janko, ki je v Celovcu obiskoval gimnazijo, povabil na ogled tekmovanja. V Celovcu sta si brata ogledala tekmo, na kateri se je poškodoval glasbenik Slavko Avsenik. »Ko sem po tekmi prišel domov, sem v Zahomcu z lopato sam naredil skakalnico – táko, da nisi skočil le enkrat, temveč trikrat,« pravi Wiegele. Ko so v naslednjih letih zgradili 30-metrsko skakalnico, je bil tam del prve generacije zahomških skakalcev, ki so se začeli uveljavljati v tem športu.