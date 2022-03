Koroško ekipno prvenstvo se je nadaljevalo z devetim krogom v koroški ligi oz. s sedmim krogom v spodnji ligi. V drugi deželni ligi je tekma med šahisti Slovenske športne zveze/Posojilnica Bank in ekipi Zugzwang Otoče končala neodločeno. V prvi deželni ligi je ekipa Bekštanja nadaljevala serijo zmag in slavila proti Rudi ter na lestvici uspešno branila odlično drugo mesto.

V minulem tednu je na šahovskih deskah izstopal slovenski derbi med šahisti Slovenske športne zveze/Posojilnica Bank in ekipo Zugzwang Otoče. Borbeni dvoboj v VIP-dvorani celovškega stadiona EURO 2008 se je po več kot pet ur trajajoči tekmi končal s pravičnim remijem 4:4. Za prijetne okoliščine slovenskega derbija je poskrbel tajnik SŠZ Marko Loibnegger. Sedež Slovenske športne zveze v Sportparku je prizorišče domačih tekem ekipe Zugzwang Otoče, ekipa SŠZ pa igra svoje domače tekme že vsa leta v gostišču Koren v Bilčovsu.

Po treh zmagah na zadnjih treh deskah in remijem na peti deski je vse že kazalo na zmago Otočanov. Toda ekipa Slovenske športne zveze je nato dobila dvoboje na drugi, tretji in četrti deski. O končnem izidu tekme je posledično odločala zadnja tekma na prvi deski, ki se je po dolgem in kompliciranem dvoboju končala neodločeno.

Napeti dvoboji na prvih treh deskah

Po izredno napeti tekmi sta nam vodji moštev, Ivan Lukan (SŠZ) in Franc Jožef Topolovec (Zugzwang Otoče), v pogovoru pojasnila, da sta pred tekmo računala s tesno zmago šahistov Slovenske športne zveze, a da je konec koncev remi bil zaslužen. S potekom letošnje sezone sta zadovoljna. Od zadnjih dveh tekem v spodnji ligi obe ekipi pričakujeta še vsaj eno zmago. Po končanem ekipnem prvenstvu čaka meseca maja še tekmovanje v pospešenem šahu, kjer predvsem šahisti Slovenske športne zveze pričakujejo dober rezultat, saj jim je uspelo predlanskim osvojiti naslov deželnega prvaka.

Na tekmi smo se pozanimali tudi o tem, kako je prišlo do dvojezičnega imena šahovskega društva Zugzwang Otoče iz Celovca. Do preimenovanja je uradno prišlo v sezoni 2014/15, zamisel pa se je rodila že prej, nam je v pogovoru razložil Gorazd Živkovič. Slednji se je, po vrnitvi z Dunaja, po prigovarjanju starih prijateljev, pridružil šahovskemu društvu Zugzwang. Ekipo je tedaj in tudi še danes sestavljala polovica slovensko govorečih igralcev. Gorazd Živkovič je zato izrazil željo, da bi v društvenem imenu bilo tudi nekaj slovenskega. Predlog je bil, da se obdrži dolgoletno ime Zugzwang in k temu doda še celovško krajevno ime Otoče (nem. Waidmannsdorf), saj ekipa že vrsto let igra domače tekme v tem predelu Celovca. Predlog je bil s strani društva sprejet. Preimenovanje je bilo sprejeto tudi s strani šahovske zveze. V prvi sezoni 2014/15 so ekipo na splet-nih portalih nato zapisovali s strešico. To pa se je že po enem letu spremenilo. Po opozarjanju s strani društva je v zadnjih letih zopet prišlo do pravilnega zapisovanja Otoče s strešico.