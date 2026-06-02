Borba za koroškega prvaka

Želja po zmagi je velika, saj se zmagovalec okrajnega turnirja uvrsti na veliki finale v Šentvidu. Tam se vsi zmagovalci iz vseh koroških okrajev potegujejo za prestižni naslov koroškega prvaka.
V četrtek, 21. maja, je na športnem igrišču Zvezne višje realne gimnazije Celovec ponovno potekal okrajni turnir mesta Celovec, na katerem sta sodelovali tudi dve dvojezični šoli. Nastopili sta javna ljudska šola 24, ki jo je spremljal učitelj Christian Wrulich, in ljudska šola Mohorjeva, ki sta jo vodila učitelja Florian Kelih in Jan Walter.
