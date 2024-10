»Prvič sem videl boks v živo. Bilo je neverjetno,« je povedal Martin Enzi, ki je na odprtem koroškem prvenstvu minulo nedeljo pomagal kot didžej. Ponavadi predvaja glasbo na odbojkarskih tekmah Doba. Pri boksu je povedal, da je lahko igral podobno glasbo kot pri odbojki, »le da je bilo malo več hip hop glasbe.« Napovedovalec tekem je bil Daniel Thaler, ki prav tako ponavadi napoveduje odbojkarske tekme. »Hitro se je znašel v novi športni panogi,« je povedal Franci Wieser, ki je s svojim društvom »Klagenfurter Boxverein« organiziral koroško prvenstvo v JUFA areni. »Velika zahvala velja pliberškim gasilcem, ki so pri organizaciji veliko pomagali,« je povedal. Njegovo društvo je na nedeljski popoldan, ki se je začel ob 16. uri in trajal vse do 21. ure, odneslo največ kolajn, kar pet kolajn so si priborili njegovi varovanci. Med njimi Souroosh Rahmani, ki je bil imenovan za najboljšega boksarja celotnega tekmovanja, in Oussifi Ali, ki je bil odlikovan za najboljšo tehniko. Skupno je tekmovalo 40 bork in borcev iz Avstrije, Slovenije in Hrvaške.

Avstrijsko prvenstvo v boksu v Mladinskem domu

Po koroškem prvenstvu pa bo Wieserjevo boksarsko društvo organiziralo avstrijsko prvenstvo v telovadnici v Mladinskem domu. Najboljši avstrijski boksarji se bodo zbirali v celovški Mikschallee od petka, 25. 10., do nedelje, 27. 10.