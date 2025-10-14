Bliža se zimska sezona

Mladi skakalci in skakalke so pokazali, da so poleti pridno trenirali in osvojili mesta na stopničkah. Za Zahomčane sta bili nadvse uspešni sestri Anika (prvo mesto) in Lara Mörtl (drugo mesto). V salzburškem Bischofshofnu je ta konec tedna potekalo državno prvenstvo na veliki skakalnici. Hannah Wiegele je osvojila tretje mesto. Letos šteje med boljše Avstrijke in ima dobre možnosti sodelovati na olimpijskih igrah leta 2026 v Italiji. Julijan Smid je pristal pri državnem prvenstvu na 13. mestu. Teden prej je zase odločil tekmo FIS. S tem je Avstriji in tudi sebi zagotovil v zimski sezoni nastop v kontinentalnem pokalu. Od tod pa naj bi mu uspel v tej sezoni tudi skok v svetovni pokal.