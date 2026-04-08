Bliža se svetovnemu vrhu

S svojim konjem Talismanom El Takkom trenutno zaseda drugo mesto na svetovni lestvici FEI v vzdržljivostnem jahanju. S tem se 26-letnica uvršča med najboljše na svetu v tej zahtevni disciplini. Prvi večji uspeh je dosegla leta 2019 na mladinskem svetovnem prvenstvu v Pisi. Preboj v elito pa ji je uspel z zmago v Julliangesu leta 2020. V zadnjih letih je nanizala vrhunske rezultate, med drugim 8. mesto na evropskem prvenstvu leta 2025, kar je bila najboljša uvrstitev za Avstrijo v zadnjih 30 letih. Živi in dela v portugalskem mestu Elvas. Okoli 2500 km daleč od Kočuhe, kjer je odraščala, trenutno oskrbuje več konj.