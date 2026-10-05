Bivši dijak Slo. gimnazije menjal ekipo za 37 mio €

Angleži so za 1,92 metra visokega branilca plačali kar 37 milijonov evrov, kar je drugi najdražji bosanski prestop v nogometu doslej. Angleška prva liga »Premier League« velja za najboljšo nogometno ligo na svetu. 23-letni Muharemović se je takoj prebil v začetno enajsterico trenerja Daniela Farkeja. Poleg tega je bil izbran za igralca meseca avgusta pri svojem klubu Leeds United. Po prvih petih tekmah se Leeds United nahaja z devetimi točkami na petem mestu. Če bodo obdržali dobro formo (dvakrat so zmagali in trikrat igrali nedoločeno), se lahko kvalificirajo tudi za evropska tekmovanja. V ligi je zabeležil asistenco za gol, v angleškem pokalu je tudi dal prvi uradni gol za Leeds. Muharemović je bil zopet vpoklican v ekipo bosanske reprezentance, ki je ravno tekmovala na mednarodnem prvenstvu »Nations League«. Tam je Tariku uspelo zadeti gol proti Romuniji. BL

