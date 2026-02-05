»Bilo bi možno postati tretji na avstrijskem prvenstvu«

Jaron Jabornig (17)

Bilčovs Ludmannsdorf

Škoda je, ker bi bilo možno postati tretji na avstrijskem prvenstvu. Košarko sem začel igrati v ljudski šoli v Bilčovsu, kjer smo imeli enkrat na teden trening. V teku let sem spoznal prijatelje preko košarke in me zelo veseli igrati košarko, zato sem ostal pri tem športu. Igram za u19 KOŠ Celovec, občasno pa tudi že za člansko ekipo. Poleg tega pa treniram tudi mlade v Bilčovsu; tam, kjer sem tudi jaz začel, sedaj začenja nova generacija. Upam, da jim lahko posredujem motivacijo za ta šport, kot so jo tudi drugi nekoč nam. Obiskujem četrti letnik Dvojezične trgovske akademije s težiščem šport in kulturni menedžment.