»Bilo bi možno postati tretji na avstrijskem prvenstvu«

»Do tekme za tretje mesto smo igrali odlično, potem pa nas je malo kaznoval razpored,« je povedal Štefan Hribar. Dijaki Dvojezične trgovske akademije (DTAK) so se za finalno tekmovanje za naslov avstrijskega šolskega prvaka v košarki kvalificirali 16. 12., ko so osvojili naslov koroškega prvaka. Na finalnem tekmovanju v Beljaku od ponedeljka, 19. 1., do četrtka, 22. 1., so sodelovali le deželni šolski prvaki. V predkrogu so dijaki DTAK odločili zase vse tekme. Na tribunah so jih spodbujali tudi sošolci in sošolke drugega in četrtega letnika in poskrbeli za dobro vzdušje v hali.
V polfinalu pa so morali kloniti pred nasprotnikom iz Nižje Avstrije. V predkrogu so dijaki DTAK še premagali ekipo iz Gradiščanske s prednostjo 15 točk, na tekmi za tretje mesto pa so jim nato podlegli le za tri točke. Razpored tekem ni bil naklonjen dijakom DTAK, saj so takoj po izgubljeni polfinalni tekmi morali igrati tekmo za tretje mesto. V tej pa jim je na koncu zmanjkalo nekoliko moči.
Škoda je, ker bi bilo možno postati tretji na avstrijskem prvenstvu. Košarko sem začel igrati v ljudski šoli v Bilčovsu, kjer smo imeli enkrat na teden trening. V teku let sem spoznal prijatelje preko košarke in me zelo veseli igrati košarko, zato sem ostal pri tem športu. Igram za u19 KOŠ Celovec, občasno pa tudi že za člansko ekipo. Poleg tega pa treniram tudi mlade v Bilčovsu; tam, kjer sem tudi jaz začel, sedaj začenja nova generacija. Upam, da jim lahko posredujem motivacijo za ta šport, kot so jo tudi drugi nekoč nam. Obiskujem četrti letnik Dvojezične trgovske akademije s težiščem šport in kulturni menedžment.
Pravzaprav je moj prvi šport nogomet, košarko pa rad igram v prostem času s prijatelji. Že pred dvema letoma so me vprašali, ali bi igral v šolski košarkarski ekipi, in od tedaj sem tudi vedno spet igral. Hodim v četrti letnik Dvojezične trgovske akademije s težiščem šport in kulturni menedžment. S petimi leti sem začel igrati pri Slovenskem atletskem klubu, trenutno pa igram na posodo pri celovški ekipi HSV.
