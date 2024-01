Prvič je Radišanka v svetovnem pokalu tekmovala z avstrijsko štafeto v sezoni 2013/14. Prvo tekmo v posamezni konkurenci je imela v sezoni 2014/15 v Östersundu. Minuli konec tedna je letos nastopila prvič med najboljšimi sveta v Oberhofu.

Priprave na letošnjo sezono niso potekale po načrtih, razlaga Dunja Zdouc, ki je v sredo, 3. januarja, praznovala svoj 30. rojstni dan. V poletnih mesecih jo je med pripravami pičil sršen. Do tedaj so priprave potekale zelo dobro. Po piku žuželke pa pravi, da ni preveč pazila nase in je trenirala naprej z bolečinami. Posledice so se vlekle do jeseni. V tem obdobju je bila primorana izpustiti nekaj tekem, kar ne bi bilo tako kritično, če bi jeseni vse gladko teklo. Vendar je oktobra zbolela. Preborila se je spet nazaj in tri tedne intenzivno trenirala. Ko so bili z reprezentanco na Finskem, je bilo spet vse v redu. Nato pa se je morala ponovno spopasti z boleznijo, ki ji je v začetku novembra preprečila sodelovanje na kvalifikacijskih tekmah za svetovni pokal. Tako so se odločili, da bo začela sezono v pokalu IBU.

Za rojstni dan so kolegice Dunjo presenetile z okrašenimi vrati.

Pot nazaj v svetovni pokal

Na začetku sezone je imela zaradi skrajšanih priprav še težave. V tekmah pred božičem je imela spet dobre nastope. Preko božiča je lahko dobro trenirala in se tako preborila spet v svetovni pokal, kar jo je zelo veselilo. V Oberhofu pa še ni šlo tako, kakor si je predstavljala, saj ni utegnila priti v tako formo, ki jo je imela še pred tedni. »Pričakovanja so bila višja – 82. mesto ni to, za kar treniram. In to, da v štafeti nisem dobila štartnega mesta, to že malo boli,« pravi Zdouc.

Kratkoročni in dolgoročni cilji

Karavana biatlonk svetovnega pokala se ta konec tedna ustavi v nemškem Ruhpoldingu. Tam je Dunjin cilj točkovati in si zagotoviti štartno mesto v svetovnem pokalu. Da bi lahko nastopila letos še na svetovnem prvenstvu, potrebuje še nekaj dobrih uvrstitev. Med letošnje cilje šteje še evropsko prvenstvo na Slovaškem, ki bo februarja. Dolgoročni cilj so olimpijske igre leta 2026 v Italiji in dobre tamkajšnje uvrstitve.