Biatlon: Brez veselja in strasti ne gre

»Če nekaj rad delaš, se ni treba dan za dnem motivirati za trening,« je rekla Dunja Zdouc med poletnimi pripravami. »To ti pokaže, da je to prava stvar zate. Zame je trening užitek in ne nekaj, v kar se moram siliti. Mislim, da če bi se to zgodilo, bi bil čas, da delaš kaj drugega v življenju,« pravi Dunja Zdouc.