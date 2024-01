Pred kratkim je Barbara Neibersch iz Žitare vasi v judu osvojila naslov koroške prvakinje v kategoriji do 63 kilogramov. 26-letna judoistka trenira japonsko borilno veščino že od svojega 5. leta. V pogovoru sta s sestro Michaelo Smrtnik (27) obravnavali značilnosti in posebnosti športne panoge, koroško prvenstvo, cilje in pliberški judo klub.

Za Barbaro Neibersch (26) in njeno sestro Michaelo Smrtnik (27) je judo del vsakdana. Ker je oče Josef že dolga leta trener pri 1. mednarodnem judo klubu Sanctus Lukas Pliberk in se tudi bratranci in sestrične ukvarjajo z judom, sta sestri že zgodaj razvili navdušenje za to borilno veščino. »Skozi trening sem se hitro navadila discipline, koordinacije in dobila veselje do tekmovanja,« meni Barbara Neibersch o judu, ki prevedeno iz japonščine pomeni »mehka pot« oz. »pot nežnosti«. Poudarja, da je kljub telesnim dvobojem v ospredju vedno spoštovanje do nasprotnika oz. nasprotnice, iz katerega pogosto nastane prijateljstvo. Osebno ji najbolj ugaja, da je športna panoga, ki vključuje različne mete, padce in vzvode, zelo raznolika.

Nepričakovano koroško prvenstvo

18. novembra se koroško prvenstvo v Trgu za Barbaro Neibersch ni začelo, kakor ga je načrtovala. Pri judu se športnic in športnikov namreč ne razvršča samo po starosti in spolu, temveč tudi po teži. »Pravzaprav sem nameravala sodelovati v kategoriji do 57 kilogramov. To pa se ni izšlo, ker sem zaradi dela morala izpustiti nekaj treningov,« pravi judoistka, ki poklicno dela v lekarni v Dobrli vasi. Kljub izzivalni kategoriji je premagala nasprotnice in dosegla prvo mesto. Poleg tega je iz 1. mednarodnega judo kluba Sanctus Lukas Pliberk uspelo tudi mlademu Finleyu Kurtzu osvojiti naslov koroškega prvaka kar v dveh kategorijah (U18 in U21 do 55 kilogramov).

Za bodočnost si je koroška prvakinja že zastavila naslednji cilj: »Rjavi pas in vse prejšnje mi je bilo možno doseči s praktičnim in teoretičnim izpitom v društvu. Za črnega pa je treba opraviti izpit pred žirijo.« Ker pripravljalni čas traja eno leto, bi judoistka iz Žitare vasi najprej rada končala uk v lekarni.

1. mednarodni judo klub Sanctus Lukas Pliberk

Pliberški judo klub starejša od sester Michaela Smrtnik opisuje kot »velik tim«. Tako se večkrat zgodi, da članice in člani uživajo ob skupni večerji in razpravljajo tako o judu kot o vsakdanjih temah. Del tega tima je tudi Michaela Smrtnik, judoistka s črnim pasom, zapisnikarica in bodoča trenerka društva. V intervjuju je razlagala, da je 1. mednarodni judo klub Sanctus Lukas Pliberk, ki je včlanjen v Slovensko športno zvezo, najstarejši na Koroškem. »Društvo je leta 1962 ustanovil Karl Micheu, danes je predsednik Franz Ulrich. Prav letos smo praznovali 60-letnico – zaradi pandemije leto kasneje,« pravi 27-letna Michaela, ki ponosno zasleduje razvoj društva. Pojasnjuje, da je japonska borilna veščina za vsakega: »Nepomembno je, koliko si star in koliko tehtaš, saj je od naših 50 članic in članov star najmlajši štiri leta in najstarejši 66 let.« S pomočjo zagnanih in izkušenih vaditeljev in vaditeljic najdeta podpredsednika Josef Neibersch in Wolfgang Kovačič, ki sta istočasno glavna trenerja, pravi trening za vse starostne skupine. »Zelo se veselimo, če nas pridejo obiskat zainteresirani oz. zainteresirane in si ogledajo naš trening,« pravi Smrtnik, ki vabi vse navdušene vsak petek od 17.30 v Ljudsko šolo Pliberk, da preizkusijo športno panogo, ki večini oseb morda še ni znana.