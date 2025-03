Avstrijsko dvoransko prvenstvo za mlade plavalce: Avstrijski podprvak z Žihpolj

Za predsednika plavalnega kluba Vrbsko jezero (SV Wörthersee) Klausa Brandstätterja je 2. mesto mladega plavalca »prava senzacija«. Senzacija zaradi tega, ker je edino koroško medaljo na zveznem prvenstvu za mlade plavalce osvojil plavalec iz kluba, ki že pet leta nima možnosti treninga v lastnem bazenu. Od zaprtja celovškega kopališča v letu 2021 plavalke in plavalci SV Wörthersee trenirajo v Šent­vidu in Beljaku. Pri tem na teden skoraj toliko časa kot v vodi preživijo v kombijih, avtobusih in osebnih avtomobilih staršev med prevozi na treninge.