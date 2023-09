V akademiji ekipe SK Sturm Graz si od lanskega leta svoje nogometne vezalke zavezuje David Nachbar. Preko SAK, pospeševalnega programa LAZ v Velikovcu in Celovcu ter WAC, se je pridružil štajerski ekipi. Od letošnje sezone ga tam v ekipi U16 trenira nogometna legenda Mario Haas. Po dveh krogih je njegova ekipa na prvem mestu. Pri tem je David igral vseh 180 minut in prispeval en zadetek. Minuli konec tedna so bile na sporedu tekme reprezentanc. V avstrijsko reprezentanco starostne skupine pod 16 let je bil vpoklican tudi David Nachbar, ki je že lani novembra prejel povabilo za igranje v reprezentanci. V bavarskem Landshutu so mladi avstrijski upi nastopili proti nemški izbrani vrsti. V prvi prijateljski tekmi, kjer je David igral od 77. minute, so jasno podlegli s 5:0. Tekmo si je ogledalo okoli 1700 oseb.Tri dni zatem, v drugi tekmi, kjer je David igral cel prvi polčas, pa je ekipa dvoboj odločila zase z 1:2. Treninge in tekme z reprezentanco David opisuje kot zelo zahtevne, saj se tam meri le z najboljšimi. Poleg nogometnih enot pa so imeli v času, ko so bili skupaj pri reprezentanci, tudi psihološke enote s strokvnjaki, razlaga David. Naslednje tekme z reprezentanco so na sporedu čez en mesec.