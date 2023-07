Christian Eneas Sienčnik, doma iz Dobrle vasi, je letos prvič igral za člansko ekipo Carinthian Lions, ki nastopa v drugi avstrijski ligi ameriškega nogometa. Prehod od mladinske do članske ekipe ni bil enostaven, nazadnje pa je skok uspel.

V času zaprtja zaradi pandemije sta dijaka Slovenske gimnazije Christian Eneas Sienčnik in David Lesjak vedno bolj prihajala v stik z ameriškim nogometom. Že zgodaj sta želela ta šport preizkusiti tudi sama. Od prvega trenutka sta vzljubila ta šport in kmalu privabila še nekaj sošolcev, s katerimi sedaj igrajo za celovško ekipo Carinthian Lions.

Prva sezona v članski ekipi

Najstarejši med njimi je Christian Eneas Sienčnik, ki je letos igral že za člansko ekipo v drugi najvišji avstrijski ligi. Zanj je bil to zelo velik skok, na začetku nove sezone ni toliko igral, je razložil v pogovoru in dodal, da si je v teku sezone priboril mesto v prvi postavi ekipe in na koncu sezone od osmih tekem odigral štiri tekme od začetka. Pri tem je igral na različnih pozicijah, deloma tudi na pozicijah, na katerih prej še ni igral. Christian je del defenzivne ekipe, ki poskuša preprečiti nasprotnikove točke in zaustaviti njihov napad. Pri tem deloma igra proti nasprotnikom, ki tehtajo do 150 kg. Ekipa je letos od osmih tekem izgubila štiri in dobila štiri. V končnem seštevku so bili tretji in se s tem le za eno mesto niso uvrstili v končnico za napredovanje v prvo avstrijsko ligo. Uvrstitev v končnico pa je jasen cilj za naslednje leto, pravi Christian.

Christiana pri tekmah spremlja družina.

Mladinsko avstrijsko prvenstvo

17-letni Christian Eneas Sienčnik bo v času, ko prvenstvo članskih ekip miruje, igral za ekipo starostne skupine pod 18 let. Trenutno se pripravlja z ekipo na novo sezono, ki se bo začela avgusta. Mladinsko ekipo poleg njega sestavljajo še štirje sošolci s Slovenske gimnazije, ki bodo letos prestopili prag 8. razreda. Poleg Christiana igrajo še Bernhard Tschamer, Aljoša Dobernig, Philipp Fantič in David Lesjak. Slednji je bil vpoklican v avstrijsko reprezentanco, s katero se pripravlja na finalno tekmo evropskega prvenstva proti Švedski.