David Lesjak je nekdanji nogometaš, ki pa je pred dvema letoma prešel na ameriški nogomet. S trudom in predanostjo se je razvil v enega najboljših mladinskih igralcev v Evropi.

Minuli konec tedna je David, doma v Goselni vasi, bil povabljen kot eden izmed 90 najboljših mladinskih igralcev Evrope na trening NFL akademije, ki v Angliji združuje največje talente iz vse Evrope. Kot eden najmlajših je z dobrimi treningi opozoril nase. Ali bo sprejet v akademijo, bo izvedel šele aprila. Od 90 igralcev bodo sprejeli v akademijo, ki ima svoj sedež v angleškem Birminghamu, le 15 najboljših igralcev.

Avstrijska reprezentanca

Pred nekaj tedni je David uspešno opravil preizkusni trening za avstrijsko reprezentanco v starostni skupini do 19 let. Zaradi svojih izjemnih sposobnosti je bil izbran v ekipo in postal najmlajši igralec v njej. Sedaj pa je ekipa v St. Pöltnu, kjer se bodo med velikonočnimi prazniki borili za napredovanje v finale evropskega prvenstva. Avstrija je v preteklih šestih letih že osvojila naslov evropskega prvaka v tej starostni skupini, zato se David in njegovi soigralci trudijo, da bi tradicijo uspeha ohranili tudi letos. V polfinalni tekmi se bodo pomerili s finsko ekipo.