Lansko leto so prepričljivo osvojili naslov prvaka. Kot najboljši igralec je bil v starostni skupini do 16 let izvoljen David Lesjak (prvi z leve).

Štirje letošnji maturanti Slovenske gimnazije v Celovcu stopajo že v tretjo sezono v ameriškem nogometu. Lansko leto so z ekipo Carinthian Lions premagali vse nasprotnike v starostni skupini do 16 let in se kronali z naslovom avstrijskega prvaka. Letos ekipa nastopa v starostni skupini do 18 let, kjer cilj ostaja isti – osvojiti naslov avstrijskega prvaka.

Na Koschatovem igrišču, kjer je imel pred leti svoje domače tekme SAK in tam slavil tudi svoj prvi naslov prvaka, se v zadnjih letih tedensko odvijajo treningi in tekme ameriškega nogometa. Celovška ekipa Carinthian Lions je pred tremi leti, po dolgih letih premora, ponovno ustanovila mladinsko ekipo. Od vsega začetka bistven del ekipe sestavljajo letošnji maturanti Slovenske gimnazije. Dijake Kugyjevega razreda tedensko trenirajo igralci članske ekipe Benjamin Smied, Matthias Donesch in Sebastian Donesch. V pogovoru so trenerji pojasnili, da trenutno vadijo 55 potez. Pri vsaki potezi je točno določeno, v katero smer se mora gibati igralec. Pri ameriškem nogometu je ekipa razdeljena na ofenzivno in defenzivno. Pri vsakem napadu mora ofenzivna ekipa pridobiti 10 jardov (tj. 9,144 metra). Če ofenzivni ekipi tega ne uspe po štirih poskusih, se zamenja posest žoge. Točke se dosežejo z napredovanjem žoge v končno cono (ang. touchdown) ali z brcanjem skozi nasprotnikova vrata. Zmaga ekipa, ki na koncu tekme doseže največ točk. Pred vsakim napadom trener sporoča podajalcu različne poteze z gestikuliranjem (ang. quarterback), ta pa navodila sporoča ekipi. Z novimi potezami bodo igralci čez mesec dni stopili v novo sezono in poskušali, kakor lani, premagati vseavstrijsko konkurenco.

Dijake so na tekmah spremljali starši. Na sliki Philipp Fantič z družino.

David Lesjak (17) iz Goselne vasi, igra na poziciji »running back«

»Septembra čaka finale evropskega prvenstva«

V ofenzivi je moja naloga, da tečem z žogo in naredim točke. Letos želim biti izvoljen za najboljšega igralca sezone v starostni kategoriji do 18 let. Sem del reprezentance U19, s katero bom septembra igral v finalu evropskega prvenstva proti Švedski. Pred mesecem dni smo imeli priprave v Salzburgu. Pred odločilno tekmo pa na nas čakajo še priprave.

Christian Eneas Sienčnik (17) iz Dobrle vasi, igra na poziciji »line man«

»Razlika med člani in mladinci je ogromna«

Kot »line man« je moja naloga v ofenzivi, da prebijem nasprotnikovo defenzivo in omogočam soigralcem poti do končne cone. Letos sem igral že pri članski ekipi. Razlika je ogromna. Igra je veliko bolj fizična, razlikuje pa se tudi število igralcev. Pri mladinskih tekmah je na igrišču šest igralcev manj kot pri članih. Več prostora pa tudi olajša igro.

Philipp Fantič (17) iz Kamna v Podjuni igra na poziciji »wide receiver«

»Štirikrat se hočem priboriti v končno cono«

Moja naloga v ofenzivi je ta, da najdem pot med nasprotniki, prejmem žogo od podajalca in se prebijem do končne cone. Osebno se v letošnji sezoni želim prebiti vsaj štirikrat v končno cono in s tem pomagati naši ekipi.

Aljoša Dobernik (17) iz Stranj v Rožu, igra na poziciji »corner back«

»Hočem spet igrati za reprezentanco«

Igram v defenzivi in pri moji poziciji je pomembno, da sem hiter in da dobro »berem« igro nasprotnikov. Trentuno sem še poškodovan, upam pa, da se bom kmalu lahko vrnil v ekipo. Naslednje leto hočem postati spet del reprezentance.