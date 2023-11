Za naslov avstrijskega prvaka v starostni skupini do 18 let se je letos potegovalo sedem ekip. V končnico so se uvrstile le najboljše štiri ekipe. Celovška ekipa Carinthian Lions, za katero igrajo štirje maturanti Slovenske gimnazije, je redni del prvenstva končala na tretjem mestu. Tako so v polfinalu morali nastopiti proti drugouvrščeni ekipi Hohenems Blue Devils na Predarlskem. Na gostovanje so se mladi igralci ameriškega nogometa odpravili že v soboto, 11. 11., in tam prespali eno noč, saj so do tekme morali potovati osem ur. Končni izid polfinalne tekme se je glasil 32:8 za Predarlčane. S tem se je končala sezona za ekipo, ne pa še za vse igralce. Na Christiana Eneasa Sienčnika in Davida Lesjaka namreč od 24. 11. do 26. 11. čakajo treningi z reprezentanco starostne skupine pod 19 za pripravo na svetovno prvenstvo, ki bo naslednje leto v Kanadi.