Po dveh letih brez Koroškega pokala se letos smučarji in smučarke končno spet potegujejo za naslov najuspešnejšega alpskega smučarja in smučarke južne Koroške. Finalno tekmovanje bo v soboto, 18. marca na Peci.

Tekme se lahko udeležijo smučarji oz. smučarke vseh starostnih kategorij s celotnega dvojezičnega ozemlja Koroške in iz sosednjih občin Črna, Solčava in Jezersko v Republiki Sloveniji. Obvezna je oprema s čelado, prijave so možne tudi še na dan tekmovanja. Prireditelj 12. Koroškega pokala je Slovenska športna zveza (SŠZ) v sodelovanju s športnimi društvi DSG Sele Zell, DSG Podgorje, SPD »Zarja« Železna Kapla, ŠD Šentjanž v Rožu ter SK Črna na Koroškem, Smučarsko-skakalni klub Logarska in ŠD Jezersko v Sloveniji. Ogled proge bo med 10.00 in 10.45. Tekmovalo se bo v veleslalomu. Štartnina za kategorije bambini, otroci in šolarji znaša 3 evrov, za vse ostale pa 5 evrov.

