Športna rekreacija je v današnjem načinu življenja pomembna sestavina vedno bolj uveljavljajočega se zdravega življenjskega sloga. Med športno rekreacijo štejemo udejstvovanje, ki ga človek goji v prostem času zato, da se odpočije, razvedri in hkrati še bolj izuri svoje sposobnosti. Športna rekreacija spremlja človeka od otroških let do poznega starostnega obdobja in z njo se lahko ukvarja vsakdo, če se le za to odloči.

Pohodi v Geoparku Karavanke

O športno-rekreativnih ponudbah, ki jih ponuja Geopark Karavanke, smo se pogovorili s poslovodjo Geraldom Hartmannom. Od leta 2015 je Geopark Karavanke del globalne mreže geoparkov UNESCO in združuje 14 občin ter je eden od štirih čezmejnih geoparkov v Evropi.

Kaj ponuja Geopark Karavanke rekreativcem?

Imamo nad sto različnih možnosti za izlete. V našem aktivnem programu ponujamo od junija do oktobra tudi približno 200 pohodov. To so razni pohodi, od družinskih do bolj športnih. Zanimiva ponudba je na primer pohod čez Peco. Ponujamo dnevne pohode čez Peco in sicer v dveh variantah. Prva varianta je, da gremo od zgornje postaje na slovensko stran do doma na Peci. V zadnjem delu pohoda pa gremo skozi rudnik. Druga varianta poteka v isti smeri, samo na slovenski strani gremo namesto v rudnik na »zipline« v Črni. Ta spust pa je v bistvu spust iz Evrope v Afriko. Ponujamo pa tudi pohode ob sončnem vzhodu. Te imamo vsak teden ob vikendih, enkrat na Peco in enkrat na Obir.

Ali se je treba na pohode prej prijaviti?

Na te pohode se je treba prej prijaviti, ker ponujamo vodene ture. Kdaj se je treba prijaviti, pa je odvisno od pohoda, v povprečju vsaj en dan pred pohodom.

Kaj vse potrebujejo ljudje pri takih pohodih?

To je seveda tudi odvisno od posameznih pohodov, ampak seveda je treba biti malo bolj planinsko oblečen, pomembni so zlasti primerni čevlji. Seveda je tudi zelo pomembno, da imaš v takih vročih dneh, kot jih imamo sedaj, pri sebi dovolj vode. To je zelo pomembno tudi za kratke pohode.

Več informacij o tem, kdaj potekajo različni pohodi,

najdete na spletni stani:

Stand-Up-Paddle – športni trend s Havajev

Uradni začetek rekreativnega športa Stand-Up-Paddle ali veslanje na deski stoje se je začel v zgodnjih šestdesetih letih na obali Waikiki na Havajih. Havaji so s svojimi naravnimi danostmi pritegnili mnogo deskarjev na valovih, ki so na deskah leže veslali z rokami in v pravem trenutku vstali. Pri tem so fotografije uspešno ujetih valov lep spomin. Takrat pa še ni bilo na voljo tako dobrih objektivov, ki bi iz daljave lahko ujeli dobro sliko. Zato so se, da so lahko posneli boljše fotografije, morali približati na drug način. Takrat tudi še ni bilo vodoodpornih fotografskih aparatov. Večje deske, ki so nudile dober položaj za ravnotežje, ter veslo za lažje premikanje pa so postali kombinacija, ki se je ohranila in začela razvijati v različne smeri. Osebam, ki so jih na tak način fotografirali, se je prijel vzdevek »beach-boy-style surfing«, ki je prehodno ime za veslanje na deski stoje. Šport je vse večji razmah doživel po letu 2000 zaradi večjega števila tekmovanj in medijske pozornosti. Vse več ljudi pozna ta šport, ga preizkusi ter z njim tudi nadaljuje. Morje, jezera in reke nudijo v poletnih mesecih optimalne pogoje za vadbo, česar so se v zadnjem času začeli zavedati tudi ponudniki športno-rekreativnih dejavnosti. Posledično je dandanes možno najeti skorajda na vseh večjih turističnih destinacijah desko in veslo za preizkušanje popularne športno-rekreativne ponudbe, ki izvira iz Havajev.

Mehiška oblika tenisa, ki navdušuje svet

Igra padel tenis, ki izvira iz skvoša in klasičnega tenisa, vendar jo igrajo znotraj štirih sten, so začeli igrati v Mehiki v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Način tenisa, ki ga igra ekipa dveh igralcev oz. igralk (dvojice), se je hitro razširil v Španiji, Argentini in kasneje tudi v drugih špansko govorečih državah. Igra, ki je trenutno v Španiji po nogometu najbolj priljubljen šport, temelji na pravilih za tenis.

Do lanskega leta je bilo v Avstriji le 15 naprav za mešanico klasičnega tenisa in skvoša. Šestnajsto igrišče so proti koncu lanskega leta odprli v Železni Kapli. S tem so odprli tudi prvo tovrstno igrišče na Koroškem. Pred nedavnim se je ponudba na Koroškem povečala za kar tri igrišča. Novo nastala igrišča so v Celovcu. Da se zanimanje za to športno panogo širi, dokazuje dejstvo, da je trenutno že 25 tovrstnih naprav v Avstriji, kar pomeni, da se je število v zadnjem poletju povišalo za 10.

Tudi v trenutni situaciji je pod upoštevanjem varnostnih predpisov možno igrati na novoustanovljenih igriščih na Koroškem. Dnevno lahko v Železni Kapli na prostem od 8. do 20. ure preizkušate novo obliko tenisa. Vse potrebščine si lahko izposodite na licu mesta, potrebna je le predčasna rezervacija igrišča. Igrišče lahko rezervirate preko preko spletne strani društva http://bitly.ws/bXTE ali po telefonu +43 660 9400102.

Na komaj dokončanih igriščih v Celovcu pa je mogoče igrati od ponedeljka do nedelje od 7.00 do 21.30. Rezervacije potekajo preko spletne strani športne zveze Sportunion:

Kolesarska pot Alpe Adria

Od Salzburga preko Špitala, Beljaka in Trbiža do Gradeža (Grado) za navdušene kolesarje in kolesarke poteka kolesarska pot Alpe Adria. Kolesarjenje je eden najboljših načinov telesnega gibanja, saj pri tej telesni vadbi uporabljamo skoraj vsako mišico v telesu, in vse to še na svežem zraku. Ker telo in duša potrebujeta veliko svežega zraka in gibanja, je kolesarjenje res odlična oblika športa oz. rekreacije.

Kolesarska pot Alpe Adria je razdeljena na osem etap, ki obsegajo skupno približno 410 km in združujejo več regij. Pot na njej vozečim kolesarjem poleg izgubljanja odvečnih kilogramov nudi tudi nepozabna doživetja, ki jih lahko doživljajo sami ali v družbi. Kolesarska pot oboževalcem narave ponuja skorajda vse – od gorskih lepot, skoraj pitnih jezer, preko bisernih rek, vinskih trt do svetlikajočega se morja. Prekrasna narava, ki obdaja kolesarsko stezo, pa znatno olajša telesni napor.

Kolesarska pot Alpe Adria pretežno poteka po nealpskem območju in s karseda majhno višinsko razliko. Ponudniki računajo za pot od Salzburga do Gradeža okoli en teden, toda na tako lepi poti ni treba nujno hiteti. Tudi sproščeni izleti so na tej poti možni. Ni potrebno prekolesariti celotne poti, lahko izberete tudi posamezne dele proge in na njej uživate krasno naravo.

Za podrobnejše informacije, kod vodijo posamezne etape,

pa si lahko ogledate pregledno spletno stran: