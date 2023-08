Poletni KAMPUS je letos privabil več kot 50 mlajših otrok ter najstnikov in najstnic, ki so od 8. do 12. avgusta v Celovcu iz dneva v dan izboljševali jezikovno znanje in športne spretnosti. Po dveh letih premora pa se priljubljeni športni kamp vrača v Komendo na Rebrco. Naslednji teden bo na Rebrci še nadaljnjih 30 otrok izboljšalo svoje športne spretnosti.