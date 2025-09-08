60 let športa in prostovoljstva

Praznovanje se je začelo ob 14. uri z otroškimi teki, ki so privabili številne mlade športnike. Ob 16.30 je sledila sv. maša, ob 18. uri pa razglasitev rezultatov športnih tekmovanj. Ob 19. uri so zbrane nagovorili predstavniki društva in gostje, slavnostni program pa se je sklenil z večernim koncertom skupine Elchos. »Naše društvo ni le šport, ampak tudi skupnost. Zato smo veseli, da se je praznovanja udeležilo toliko ljudi vseh generacij,« je ob koncu povedal Joško Ottowitz podpredsednik društva. V društvu delujejo različne sekcije – smučarska, atletska, kolesarska, kegljaška in kulturna. Še posebej pomembna je tradicija lahke atletike, kjer danes v štirih skupinah redno trenira približno 50 otrok, starih od 4 do 16 let. »Najmlajši so naš največji ponos, saj v njih vidimo prihodnost društva. Če jih že zgodaj navdušimo za šport, bodo ostali povezani z društvom,« je podčrtal podpredsednik.