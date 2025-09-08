Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

60 let športa in prostovoljstva

8.9.2025 Podgorje Maria Elend Simon Rustia
V soboto, 23. avgusta, je v Podgorju potekal športni praznik. Športno društvo DSG Maria Elend/Podgorje je obeležilo 60 let obstoja in ob tej priložnosti pripravilo bogat program na športnem igrišču stare ljudske šole.
Z leve: Albert Gitschthaler, Marijan Smid, Pep Müller in Joško Ottowitz

V središču dogajanja so bili šport, skupnost in spomini na bogato zgodovino društva, ki že šest desetletij povezuje ljudi obeh jezikov in kultur. Ob okroglem jubileju je društvu, ki ga od lani vodi Albert Gitschthaler, podpredsednik Slovenske športne zveze Marijan Smid predal denarno podporo za 60 let delovanja za slovenski šport na Koroškem.  

Praznovanje se je začelo ob 14. uri z otroškimi teki, ki so privabili številne mlade športnike. Ob 16.30 je sledila sv. maša, ob 18. uri pa razglasitev rezultatov športnih tekmovanj. Ob 19. uri so zbrane nagovorili predstavniki društva in gostje, slavnostni program pa se je sklenil z večernim koncertom skupine Elchos. »Naše društvo ni le šport, ampak tudi skupnost. Zato smo veseli, da se je praznovanja udeležilo toliko ljudi vseh generacij,« je ob koncu povedal Joško Ottowitz podpredsednik društva. V društvu delujejo različne sekcije – smučarska, atletska, kolesarska, kegljaška in kulturna. Še posebej pomembna je tradicija lahke atletike, kjer danes v štirih skupinah redno trenira približno 50 otrok, starih od 4 do 16 let. »Najmlajši so naš največji ponos, saj v njih vidimo prihodnost društva. Če jih že zgodaj navdušimo za šport, bodo ostali povezani z društvom,« je podčrtal podpredsednik.

Slovesnost je bila tudi priložnost za zahvalo vsem, ki so društvo gradili skozi šest desetletij. Častni predsednik Pepi Müller, ki je društvo vodil od samega začetka do lanskega leta, je dejal: »Ko smo pred 60 leti začeli, si nismo predstavljali, da bo društvo zraslo. Ko smo ustanovili društvo, sem bil star 20 let, vsi smo bili polni energije. Sedaj pa je lepo videti, da so delo prevzeli mladi, ki so kot otroci bili v društvu.« Ob jubileju so predstavili zgodovino društva, razstavili so spominske fotografije, podelili priznanja zaslužnim članom, predvsem pa sta se čutila pripadnost in veselje.

»Pri nas nihče ne prejema plačila, vse delamo iz veselja in predanosti,« je razložil podpredsednik Ottowitz.

Iz rubrike Šport preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt