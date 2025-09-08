60 let športa in prostovoljstva

V središču dogajanja so bili šport, skupnost in spomini na bogato zgodovino društva, ki že šest desetletij povezuje ljudi obeh jezikov in kultur. Ob okroglem jubileju je društvu, ki ga od lani vodi Albert Gitschthaler, podpredsednik Slovenske športne zveze Marijan Smid predal denarno podporo za 60 let delovanja za slovenski šport na Koroškem.
Praznovanje se je začelo ob 14. uri z otroškimi teki, ki so privabili številne mlade športnike. Ob 16.30 je sledila sv. maša, ob 18. uri pa razglasitev rezultatov športnih tekmovanj. Ob 19. uri so zbrane nagovorili predstavniki društva in gostje, slavnostni program pa se je sklenil z večernim koncertom skupine Elchos. »Naše društvo ni le šport, ampak tudi skupnost. Zato smo veseli, da se je praznovanja udeležilo toliko ljudi vseh generacij,« je ob koncu povedal Joško Ottowitz podpredsednik društva. V društvu delujejo različne sekcije – smučarska, atletska, kolesarska, kegljaška in kulturna. Še posebej pomembna je tradicija lahke atletike, kjer danes v štirih skupinah redno trenira približno 50 otrok, starih od 4 do 16 let. »Najmlajši so naš največji ponos, saj v njih vidimo prihodnost društva. Če jih že zgodaj navdušimo za šport, bodo ostali povezani z društvom,« je podčrtal podpredsednik.
Slovesnost je bila tudi priložnost za zahvalo vsem, ki so društvo gradili skozi šest desetletij. Častni predsednik Pepi Müller, ki je društvo vodil od samega začetka do lanskega leta, je dejal: »Ko smo pred 60 leti začeli, si nismo predstavljali, da bo društvo zraslo. Ko smo ustanovili društvo, sem bil star 20 let, vsi smo bili polni energije. Sedaj pa je lepo videti, da so delo prevzeli mladi, ki so kot otroci bili v društvu.« Ob jubileju so predstavili zgodovino društva, razstavili so spominske fotografije, podelili priznanja zaslužnim članom, predvsem pa sta se čutila pripadnost in veselje.
»Pri nas nihče ne prejema plačila, vse delamo iz veselja in predanosti,« je razložil podpredsednik Ottowitz.
