V nedeljo, 7. 5., je potekal že šesti dobrodelni tek/Lebenslauf. Dobrodelni tek ob Klopinjskem jezeru, na katerem je dobrodošel vsakdo, bo naslednjič leta 2025.

1200 tekačic in tekačev se je zbralo na letošnjem dobrodelnem teku. V pogovoru je pobudnik teka Michael Mistelbauer povedal, da je bil letošnji tek zelo uspešen in da so zbrali 25.300 € za dobrodelne namene. Ta sredstva bodo namenjena ORF-ovi dobrodelni akciji »Luč v temo«/ »Licht ins Dunkel«, dijakom in dijakinjam NMS Sinča vas in gimnazije v Velikovcu, ki si ne morejo privoščiti smučarskega tedna, ter delavnici AVS Žitara vas. Priprave na tek so se začele že oktobra lani, organizatorji pa so zelo veseli podpore glavnega sponzorja, podjetja »fischer Edelstahlrohre«, ki je podvojilo zbrana sredstva. Po uspešni izvedbi bo organizacijska ekipa naredila enoletni premor, preden se bo ta poseben dobrodelni tek vrnil ob Klopinjsko jezero leta 2025.