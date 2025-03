47. spominski pohod na Arihovo peč: Več kot 300 pohodnikov po sledeh spomina

Livija Marko-Wieser (31)

Ljubljana Ljubljana

Danes sem prišla na pohod z družino, s katero sem bila tu vsaj petkrat. Zame je to pomemben dogodek in tudi za našo narodno skupnost, da ne pozabimo, kaj so naši predniki dali za to, da na tem ozemlju lahko živimo in govorimo slovensko. Zdi se mi pomembno, da pridemo sem in se spominjamo, kaj so ti ljudje doživeli in to je zame stalnica. Letos bom spet šla na spominsko slovesnost na obeh straneh Ljubelja in še kam. Tudi če sem v Ljubljani, še vedno spremljam, kaj se dogaja doma.