20. KOŠ kamp v Celovcu

Od 26. 8. do 30. 8. je potekal tradicionalni KOŠ kamp, ki je hkrati tudi začetek sezone, člani pa so s treningi začeli že pred enim tednom. Dvajsetič so se v Mladinskem domu zbrali na tradicionalni KOŠ kamp, ki je osnova za uspešno sezono. Jubilejnega 20. KOŠ kampa se je udeležilo 72 otrok, ki jih je vodilo 14 trenerjev iz Koroške in Slovenije. Prvič v zgodovini kampa so se pridružili tudi otroci iz nogometne sekcije KOŠ-GOL, med katerimi jih je 23 treniralo nogomet. Kamp podmladka košarkarskega kluba KOŠ Celovec je v torek, 27. avgusta, obiskal avstrijski podkancler in športni minister Werner Kogler, ki se je srečal z zastopniki KOŠ Celovec in Slovenske športne zveze.