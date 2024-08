Z avstrijsko odbojkarsko mladinsko reprezentanco do 18 let je član SK Zadruga Aich/Dob Jonas Micheu v juliju nastopal v Bolgariji na evropskem prvenstvu.

V skupinskem delu prvenstva je bilo najboljših 16 držav razdeljenih na dve skupini, pri čemer sta v polfinale napredovali le prvi dve ekipi iz obeh skupin. Avstrijska odbojkarska reprezentanca starostne skupine do 18 let se je, kljub prizadevanjem in trudu, uvrstila le na predzadnje mesto v svoji skupini.

Težak žreb v prvih tekmah

Jonas Micheu, mladi talent, ki od lanskega leta trenira pri članski ekipi SK Zadruga Aich/Dob, je v pogovoru pojasnil, da so imeli težak žreb in so v prvih treh tekmah igrali zgolj proti favoritom za naslov prvaka. Poudaril je, da je bil čas v Bolgariji precej naporen, saj so igrali skoraj vsak drugi dan.Lansko leto je z reprezentanco starostne skupine do 17 let na evropskem prvenstvu še zasedel dobro 5. mesto. Letos si bo po napornem tekmovanju privoščil zaslužen počitek in do sredine avgusta užival na dopustu. Priprave na novo prvenstvo se zanj začnejo namreč šele v ponedeljek, 19. avgusta, pri članski ekipi, ki bo letos sestavljena iz popolnoma novih članov. Jonas doslej še ni imel priložnosti spoznati novih soigralcev, kar bo storil na prvih treningih.

Njegovi cilji za sezono

Za letošnjo sezono si je Jonas zastavil ambiciozne cilje. Želi si nabrati čim več minut v članski ekipi Dobljanov, za katere igra že od malih nog. Prav tako pa si želi z drugo ekipo postati prvak v drugi avstrijski ligi. Perspektivni igralec Doba, ki se z odbojko ukvarja že devet let, obiskuje športno gimnazijo BORG v Celovcu, kjer so mu omogočeni dobra šolska izobrazba ter vsi športni treningi in tekme, ki ga čakajo med sezono oz. v šolskem času.