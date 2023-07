15. Kick&Rock for Africa: Nogomet in zabava za alfabetizacijo

15 ekip in približno sto igralk in igralcev se je v soboto, 1. julija, zbralo na 15. nogometnem turnirju »Kick&Rock for Africa« v organizaciji dobrodelnega društva »IniciativAngola«. Turnir se je začel s skupno molitvijo za dober potek brez nesreč in poškodb. Poleg domačih ekip iz Podjune so sodelovali številni nogometaši iz drugih držav, od Španije do Srbije, ki so trenutno v sklopu projekta Erasmus+ na obisku na Koroškem. Na turnirju je zmagala ekipa »FC Brazzers«, druga je postala ekipa »Delay sports«, tretja pa ekipa »Mala vas FC«.

»Izkupiček prireditve je že vrsto let namenjen alfabetizaciji mladih v Angoli, kjer so trenutno zaradi inflacije zelo težki časi. Izobrazba in alfabetizacija sta osnovi za boljše življenje in to želimo podpreti s tem dogodkom,« nam je povedal predsednik Iniciativ­Angola Hanzej Rosenzopf.