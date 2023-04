Na letošnjem evropskem prvenstvu v olimpijskem dviganju uteži se je v sredo, 19. 4., predstavil vseevropski publiki tudi Dominik Čertov, ki se s to športno panogo ukvarja šele tri leta. S svojim prvim nastopom na evropskem prvenstvu je še kar zadovoljen, je povedal športnik iz Sel in dodal, da ni bil čisto pri močeh, saj je moral v zadnjih mesecih shujšati za 5 kg, da je lahko nastopil v kategoriji do 81 kg. To pa je bilo zanj zadnje tekmovanje v kategoriji do 81 kg, je pojasnil, saj se bo v naslednjem času osredotočil na tekmovanja v kategoriji do 89 kg. V pogovoru je še povedal, da je bila zanj to zelo pomembna izkušnja, od katere lahko marsikaj odnese za svojo nadaljnjo kariero. O pogojih v Armeniji je imel le lepe besede. Pojasnil je, da je olimpijsko dviganje uteži tam skoraj tako priljubljeno kakor nogomet v Avstriji in da so bile dvorane vedno nabito polne, ko je tekmoval kak Armenec. V skupnem seštevku v svoji kategoriji je Dominik Čertov osvojil 13. mesto in s tem le za las zgrešil uvrstitev med najboljših 10. cele celine. Naslednje tekmovanje za Dominika pa bo konec maja avstrijsko prvenstvo.