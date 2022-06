S predajo čeka v vrednosti 13.206,83 evra so pri DSG Sele včeraj zaključili dobrodelno akcijo prodaje stenskih koledarjev, ki se je začela lani novembra. Akcija DSG Sele in najvidnejše športnice društva Dunje Zdouc je bila namenjena znancu in bivšemu kolegu Zdoučeve, 23-letnemu Philippu Kuttinu. Ta je po tragični nesreči poleti 2020 paraplegik in privezan na voziček.

»Če ne bomo spremenili sveta, želimo izboljšati vsaj svet Philippa Kuttina,« je zapisano na prvi strani dobrodelnega stenskega koledarja. Izkupiček akcije pa je gotovo važna podpora Kuttinu, ki je moral zaradi nesreče adaptirati hišo. Pri DSG Sele se zahvaljujejo vsem sponzorjem, sodelujočim športnikom in vsem, ki so darovali in pomagali pri uresničitvi dobrodelne akcije.