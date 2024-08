Pred desetimi leti je Podjunski ribiški klub prvič organiziral lasten tabor mladih ribičev. Pred tem so se mladi udeležili taborov ribiške zveze Slovenije ali ribiških družin v Sloveniji. Leta 2014 so se napotili v Lendavo, letos pa v Novo Gorico.

Drugi avgustovski konec tedna se je devet mladih ribičev Podjunskega ribiškega kluba podalo na tabor ob reki Soči. Po zanimivi poti čez slikovite kraje, ki je vključevala ogled ribogojnic v Tolminu, so prispeli v Deskle, kjer so si postavili tabor. Prvi dan so se mladi ribiči spoznali z muharskim ribolovom in vezanjem muh, nato pa so sodelovali pri predstavitvi kastinga – športne discipline, kjer se meri natančnost in dolžina meta ribiške vrvice. Svetovni prvak v kastingu, Dušan Stevanovič, jim je pokazal skrivnosti uspešnih metov, kar je vsem mladim navdušencem naredilo nepozaben vtis.

Mladi ribiči so vadili z večkratnim svetovnim prvakom v kastingu Dušanom Stevanovičem in tudi sami preizkusili to športno panogo.

Kasting je tehnika na kopnem, pri kateri ribiči tekmujejo v metanju ribiške vrvice z obtežitvijo na tarče. Gre za šport, ki zahteva natančnost in spretnost, kar so mladi ribiči z vnemo preizkušali. Po uspešni predstavitvi so se posvetili ribolovu na različnih revirjih reke Soče in ribniku Kozlink, kjer so se preizkusili v lovu na postrvi, krape in druge ribe.

Sredi septembra bo Podjunski ribiški klub organiziral tekmovanje za mlade ribiče, kjer bodo lahko pokazali svoje novo pridobljeno znanje in spretnosti. Mladi ribiči društva bodo na domačem Malem jezeru tekmovali, kdo bo ulovil v določenem času največjo ribo.

Julijan Lipuš (11):

Prvič sem ribaril čez noč. Bilo je zelo pustolovsko. Najbolj všeč mi je bilo prespati v šotoru, ki sem ga postavil z atejem in ribiškem prijateljem Jonatanom. Zelo zanimivo je bilo tudi, da smo ribarili na več različnih krajih.

Gabrijel Mischitz (12):

Zelo mi je bilo všeč, ker smo se naučili muharjenja. Ribarili smo v Soči, tam pa žal nisem ujel šarenke. Zato pa sem na jezeru ujel štiri krape. Spoznal sem bolje tudi ljudi iz ribiškega kluba in se sedaj še bolje zastopimo.