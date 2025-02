1. Mednarodni judoclub Sanctus Lukas iz Pliberka: »Judo: šport, kjer reagiraš, a ne agiraš«

Klub v letih po koroni doživlja pravi preporod, saj ima kar 85 aktivnih članov in članic, najmlajši so stari štiri leta, najstarejši pa je kar 74 let. V pogovoru so odborniki povedali, da judo ni le šport, temveč tudi način življenja, saj krepi samozavest, razvija koordinacijo ter spodbuja prijateljstvo in prijateljskega duha. Ta šport pa po navedbah predsednika Ulricha ni klasičen borilni šport, ker pri judu le reagiraš in ne agiraš. Prav tako pa pravi predsednik društva, da je judo šport, ki je primeren za vsakogar in je vsak dobrodošel, da se kdaj pridruži treningu v pliberški ljudski šoli. Ob torkih so treningi za otroke do 12. leta med 18.00 in 19.00. Od 19.00 do 20.30 pa so potem na vrsti mladinci in odrasli. Ob petkih pa otroci urijo svoje spretnosti od 17.30 do 19.00, mladinci in odrasli pa od 19.00 do 20.30.