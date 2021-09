Ko je gospa Ludmilla Vosseler z Resnice naročila REGIOtaksi, da bi jo zapeljal k zdravniku, je naključje hotelo, da je bila to 9.000. vožnja z REGIOtaksijem. Gospa Vosseler naroča ta socialni prevoz vedno za vožnje k svojim zdravnikom in je zelo zadovoljna s šoferji REGIOtaksija in z njihovo varno vožnjo in točnostjo. Na sliki dr. Franc Wutti z gospo Vosseler.