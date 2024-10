Minuli četrtek so v Koroškem deželnem muzeju slavnostno odprli razstavo o bombnih atentatih med letoma 1993 in 1996. Ogledali smo si razstavo, ki jo je pripravilo društvo Initiative Minderheiten in se pogovorili s pričami časa.

Glavni vhod Koroškega deželnega muzeja se odpre avtomatično. Za njim so lesena vrata. Ko stopimo skoznje, je na desni strani na ogled razstava z naslovom »Želijo nam vzeti življenje – Z bombami proti manjšinam 1993–1996«. Na brezplačni razstavi, ki bo na ogled do 14. novembra, je zbrano več kot 300 posameznih člankov, ki prikazujejo politično in družbeno vzdušje, ki je po mnenju kuratork razstave privedlo do dejanj Franza Fuchsa. Multimedijsko pridejo na ekranih do besede priče časa in strokovnjaki.

Kaj se je zgodilo pred 30 leti?

Razstava v prostorih Koroškega muzeja (kärnten.museum) je na ogled brezpla no do 24. novembra 2024. Muzej je odprt od torka do nedelje, od 10.00 do 18.00, ob četrtkih pa od 10.00 do 20.00. Kuratorke razstave so Gamze Ongan, Cornelia Kogoj in Vida Bakondy.

Cilj bombnih napadov med letoma 1993 in 1996 so bili pripadniki manjšin ter osebe in organizacije, ki so delovale na tem področju. Prva bomba je eksplodirala 3. decembra 1993 na manjšinskem uredništvu ORF na Dunaju. Najhujši in najodmevnejši napad se je zgodil v noči od 4. na 5. februar 1995 v Borti na Gradiščanskem, ko so bili z naperjeno bombo ubiti štirje pripadniki romske skupnosti. Na Koroškem je 24. avgusta 1994 eksplodirala cevna bomba, deponirana pred Javno dvojezično ljudsko šolo 24 v Celovcu, ki je eksplodirala v rokah policista Thea Kelza. Oktobra 1994 je bil med prejemniki pisem, ki zaradi napak v pripravi k sreči ni povzročila nobenih žrtev, tudi koroški založnik Lojze Wieser. Teror se je končal oktobra 1997, ko je policija na Štajerskem aretirala Franza Fuchsa. 25 pisemskih bomb in tri naperjene bombe so tedaj terjale štiri smrtne žrtve in ranile 13 ljudi, nekatere od njih hudo.

Ubesedene osebne izkušnje

Ena od treh kuratork razstave Cornelia Kogoj je bila avgusta 1994 praktikantka pri ORF. Tedanja študentka publicistike in germanistike se spominja razprave dveh redaktorjev o tem, ali naj bi medijsko poročanje o napadu moralo vključevati dejstvo, da se je napad zgodil pred dvojezično šolo ali ne.

Sin Valentina Sime je v šolskem letu 1994 prestopil prag Javne dvojezične ljudske šole 24.

Napad na Javno ljudsko šolo 24 je bil konec avgusta. »To je bilo še v času počitnic. O napadu sem slišala v medijih, ob pol devetih pa je pred našimi vrati stala kriminalistična policija in nam povedala, da se moramo paziti,« pravi Sabine Sandrieser in dodaja, da jo je nadomeščal njen mož Stefan tisto šolsko leto na ljudski šoli 24, ker je bila ona na porodniškem dopustu. »Policija je nekaj časa stražila šolo. Vem pa, da jo je civilna policija stražila, dokler niso dobili storilca,« se spominja Sandrieser.

Marija Štukelj-Novak je bila leta 1994 predsednica društva staršev na Javni ljudski šoli 24, njen sin Simon pa je obiskoval 4. razred.

»Pomirjen sem bil, da je bila tedaj policija ves čas pred ljudsko šolo, to je vsaj meni dalo občutek, da se tam ne more nič zgoditi,« nam je povedal v pogovoru Valentin Sima, katerega sin je v tistem letu prestopil prag 4. razreda. Prav tako v 4. razred je tisto leto prišel sin Marije Štukelj-Novak, ki je bila leta 1994 predsednica društva staršev. O napadu se doma tedaj niso konkretno pogovarjali s sinom, »dojel pa je seveda vse naše diskusije in skrbi, ki smo jih imeli«. Zelo jih je prizadelo, kaj se je tedaj zgodilo policistu Kelzu. »Zato smo ga tedaj nekateri starši in otroci tudi obiskali, da bi mu izrazili naše sočutje. Nekako nas je pomirilo, kako je Kelz ravnal s svojo usodo in se ni pustil premagati,« se spominja obiska tedanja predsednica društva staršev LŠ 24.