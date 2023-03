Umetnica, ki se ne boji nobene barve ali tehnike

Pod geslom »življenjski prostori« so v velikovški Turmgalerie minuli četrtek, 16. marca, odprli razstavo Christine Meklin-Sumnitsch. Razstava je še na ogled danes in v četrtek, 23. marca, od 16. do 19. ure. V sredo, 22. marca in v petek, 24. marca, pa bo razstava odprta od 9. do 12. ure. Velikovško Turmgalerie upravlja društvo Art13. Navzoče je na odprtju minuli četrtek pozdravil župan Markus Lakounigg. Lavdacijo je imela Victoria Meklin. Za glasbeni okvir pa je poskrbela Pevsko-instrumentalna skupina Žvabek.