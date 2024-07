V torek, 25. junija, je Friedrich Forsthuber, predsednik deželnega sodišča za kazenske zadeve na Dunaju, vabil na odprtje stalne razstave o krivičnem nacističnem pravosodju na Dunaju.

13 žrtev iz Sel, z Obirskega in iz Borovelj, ob­glavljene 29. aprila 1943, je dobilo svojo informacijsko tablo v okviru redne stalne razstave na dunajskem deželnem sodišču za kazenske zadeve. Odprtja razstave sta se v imenu Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) udeležila Selana Nanti Olip in Marko Oraže ter zastopniki KSŠŠD, med njimi Simon Urban. Pa tudi pravosodna ministrica Alma Zadić, bivši zvezni predsednik Heinz Fischer, bivši minister za pravosodje Wolfgang Brandstetter in predstavniki Dokumentacijskega arhiva avstrijskega upora (DÖW).

Zgornji del stele

Nanti Olip, podpredsednik NSKS, je po odprtju razstave povedal, da so poglobljene stike s s predsednikom deželnega sodišča Friedrichom Forsthuberjem navezali pri obletnici obglavljenja, ko so na dunajskem deželnem sodišču nastopili s selskim mešanim zborom in študenti na Dunaju. »Njegova želja je bila, da se končno prava luč vrže na nacistično krivosodje. Razstava, ki jo je Forsthuber skupaj z znanstveniki DÖW pripravil v prenovljenem vhodu v deželno sodišče, se posveča vsem vidikom upora na eni strani, posebna stela obravnava selske žrtve preko usode najmlajšega, 17-letnega Hanzija Oražeta. Obravnavan je tudi upor delavstva in katoliške cerkve, pregon Judov, pa tudi sodstvo pod vladavino nacionalsocialistov. Tako lahko preberemo, da je bilo kar 80 odstotkov vseh sodnikov na ozemlju današnje Avstrije še pred anšlusom članov tedaj še ilegalne NSDAP.« Kako resno Friedrich Forsthuber jemlje soočenje z neslavno zgodovino pravosodja v Avstriji med leti 1938 in 1945, pove dejstvo, da po dogovoru skupine, ki se najavijo za ogled stalne razstave, tudi osebno popelje po njej. »Na tem področju je tako dobro podkovan, da je težko verjeti«, je navdušen Nanti Olip.