ZSO: Bo Wieser predsednik?

S 1. februarjem je ZSO dobila novega poslovodjo, 62-letnega Floriana Wieserja. V četrtek, 22. oktobra 2026, ob 18. uri ZSO vabi na svoj redni občni zbor, ki bo v Lakeside Science & Technology Parku v Celovcu. Med dnevnimi točkami bo tudi izvolitev novega predsednika oziroma predsednice ZSO. Kot za Novice potrjuje Florian Wieser, bo kandidiral za mesto predsednika organizacije. Zakaj? »Odločil sem se zato, ker ZSO čaka dosti izzivov in želim, da jih bomo lahko z ekipo dobro izvedli. V novem odboru bo nekaj novih obrazov. Potrebno bo tudi razmišljati o prihodnosti vseh treh krovnih organizacij, to pa v mirnem in stvarnem vzdušju in brez časovnega pritiska.« Kateri so po mnenju Wieserja trenutno največji izzivi narodne skupnosti?