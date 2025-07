Znižanje podpor ogroža projekte

Marko Loibnegger (poslovodeči tajnik SŠZ)

Projekt Kampus financiramo s sredstvi iz projektnega financiranja v okviru t. i. »ostalih subvencij«. V primeru zmanjšanja teh sredstev obstaja resna nevarnost, da bi bil projekt prisiljen v obsežno zmanjšanje obsega ali celo ukinitev.

Kampus je eden naših najuspešnejših projektov. Začeli smo ga na Slovenski gimnaziji, kasneje pa smo dejavnosti razširili na vse več ljudskih šol. V različnih športnih panogah nudimo učencem in dijakom vadbo z inštruktorji, ki z njimi delajo v slovenščini. To ponudbo vsak teden koristi do 800 otrok. Projekt izvajamo že pet let, za njegovo nadaljevanje pa vsako leto nujno potrebujemo finančna sredstva. Tudi Urad zveznega kanclerja, ki sredstva izplačuje, je prepoznal uspešnost projekta in ga je ob njegovi rasti tudi vse bolj podprl. Učinki Kampusa so trojni: otroci se gibajo, slišijo in govorijo slovenščino, hkrati pa se vključujejo v slovenska društva.