Odločitev je padla danes v drugem krogu županskih volitev: Gerhard Koller bo naslednjih šest let župan v Žitari vasi. Kollerja (SPÖ) je podprlo 682 volilk in volilcev (51,86 %), Willibald Wutte (Wutte) pa je dobil 633 glasov (48,14 %).

20 let je bil v Žitari vasi župan Jakob Strauss (SPÖ), ki tokrat ni več nastopil na volitvah. V drugem krogu volitev sta se za mesto župana potegovala Gerhard Koller (SPÖ) in Willibald Wutte (Liste Wutte).