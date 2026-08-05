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Ženska na čelu tinjskega doma, odprta za nove teme

5.8.2026 Tinje Tainach Sebastjan Trampusch
Od 1. julija naprej je Mija Janesch (38) direktorica Katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah. Nasledila je Jožeta Kopeiniga in ima vsebinsko in finančno odgovornost za Tinjski dom.
Mija Janesch že od leta 2013 dela pri krški škofiji.

Že 1. marca je Janesch nastopila delo kot pedagoška vodja in začela spoznavati delovanje doma, od 1. julija naprej je direktorica. V okviru razvojnega procesa krške škofije je dom dobil novo vodstveno strukturo. Za duhovno vodstvo, obhajanje maš ter izvajanje teološkega programa sta odgovorna rektor Jože Valeško in teološki referent Tonč Rosenzopf-Jank. Dosedanji nosilec doma, skupnost slovenskih duhovnikov na Koroškem Sodalitas, je vodenje in lastništvo nepremičnine prenesel na krško škofijo.

Odprta do novih tem

Janesch poudarja, da želi obstoječe vsebine izobraževalnega doma nadgraditi z novimi temami. Med novimi vsebinami posebej navaja umetno inteligenco, medijsko pismenost in kritično presojo medijev. Okrepiti želi tudi politično izobraževanje ter razvijanje komunikacijskih veščin in čustvene inteligence.

Ker je v družbi vse več osamljenosti, želi, da bi bil dom še vnaprej prostor srečavanja in skupnosti ter protiutež vsemu, kar prinašajo internet, pametni telefoni in umetna inteligenca. »Oboje mora imeti v domu v Tinjah svoj prostor, saj ima vse vedno dve plati,« poudarja Janesch.

Slovenščina je del identitete

Janesch poudarja, da bosta dvojezičnost in slovenski jezik ostala pomemben del identitete Tinjskega doma. Še naprej želijo pripravljati čim več slovenskih prireditev, krepiti povezave s Slovenijo ter spodbujati prihod skupin in posameznikov iz Slovenije. Ob tem želi, da dom ostane odprta hiša za vse, ne glede na vero ali izvor. Poleg teoloških vsebin bodo ponujali tudi programe, namenjene širši javnosti, in si želijo, da bi ponudbo izobraževanja za odrasle koristilo še več ljudi.

Dom v številkah

Poleg Janesch, Valeška in Rosenzopf-Janka dom zaposluje 14 sodelavcev (oziroma nekaj več kot 12 ekvivalentov polnega delovnega časa). V Tinjah je letno okoli 600 dogodkov in tečajev ter okoli 10.000 udeležencev. Od tega je »dosti več« lastnih prireditev, pravi Janesch. 

Ekonom Krške škofije Kronawetter je v intervjuju za Klei­ne Zeitung povedal, da škofija domu letno nameni okoli 300.000 evrov subvencije. Kolikšen delež letnega proračuna doma to predstavlja, iz pogovora z Janesch ni bilo mogoče izvedeti. Vprašali smo jo zato, ali se bo po novem vsako leto znova morala boriti za proračunska sredstva. »Sredstva si bomo skupaj s škofijo na podlagi našega programa in idej zagotovili. Vsekakor hočemo ohraniti kakovost,« pravi Janesch. Ekonom škofije je še povedal, da bodo čez pet let preverili financiranje Doma v Tinjah. Janesch ob tem poudarja, da ji škofija ni določila nobenega petletnega roka ali konkretnih ciljev, ki bi jih moral dom do takrat doseči. Prav tako njena pogodba ni časovno omejena. Poslovanje, finančne rezultate in izobraževalni program bodo preverjali redno ob koncu leta oz. ob začetku novega leta, kot je običajno v vsaki organizaciji. 

Prva ženska na čelu

Janesch meni, da je bila cerkev zgodovinsko moško dominirana, njeno imenovanje na čelo Doma v Tinjah pa vidi kot pomemben znak, da se ženskam vse bolj odpirajo tudi vodstveni položaji v cerkvenih ustanovah. Janesch dobro pozna strukture škofije. Dom v Tinjah bo del škofijskega področja izobraževanje za odrasle. Vodi ga Birgit Wurzer, ki je bila že pri katoliški prosveti šefica Mije Janesch.

Že trinajst let dela pri škofiji

Janesch dela že trinajst let pri krški škofiji. Začela je leta 2013 kot pedagoška sodelavka pri Katoliški univerzitetni skupnosti v Celovcu (Katholische Hochschulgemeinde). Od leta 2021 naprej je delala pri katoliški prosveti (Katholisches Bildungswerk), kjer je organizirala prireditve na teme politično izobraževanje, integracija, migracije in socioekonomsko zapostavljene skupine. Deloma pa je tudi sama vodila delavnice in prireditve.

Ko je bil razpis za prevzem vodstvene naloge, se je Janesch med drugimi prijavila in bila izbrana. Pravi, da je že dlje časa razmišljala o novem izzivu, pri katerem bi lahko ustvarila nekaj novega in svoje delo usmerila v nekoliko drugačno smer. Ob tem poudarja, da ostaja zvesta področju, v katerem rada dela, le da ga bo zdaj uresničevala na nov način. 

Janesch živi z družino v Šent­jakobu v Rožu. Z možem imata dve hčerki in živita v jezikovno mešanem zakonu. »Z deklicama vedno govorim slovensko, mož pa z njima nemško,« pojasnjuje. Vesela je, da hčerki obiskujeta dvojezični pouk. Po izobrazbi je kulturna in socialna antropologinja.  

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