Ženska na čelu tinjskega doma, odprta za nove teme

Ekonom Krške škofije Kronawetter je v intervjuju za Klei­ne Zeitung povedal, da škofija domu letno nameni okoli 300.000 evrov subvencije. Kolikšen delež letnega proračuna doma to predstavlja, iz pogovora z Janesch ni bilo mogoče izvedeti. Vprašali smo jo zato, ali se bo po novem vsako leto znova morala boriti za proračunska sredstva. »Sredstva si bomo skupaj s škofijo na podlagi našega programa in idej zagotovili. Vsekakor hočemo ohraniti kakovost,« pravi Janesch. Ekonom škofije je še povedal, da bodo čez pet let preverili financiranje Doma v Tinjah. Janesch ob tem poudarja, da ji škofija ni določila nobenega petletnega roka ali konkretnih ciljev, ki bi jih moral dom do takrat doseči. Prav tako njena pogodba ni časovno omejena. Poslovanje, finančne rezultate in izobraževalni program bodo preverjali redno ob koncu leta oz. ob začetku novega leta, kot je običajno v vsaki organizaciji.