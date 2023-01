Zeleni: Bližnje volitve so volitve za klimo

Koroški Zeleni so minuli petek, 20. januarja, vabili na začetek volilnega boja v prostore K1 v Celovcu. V podporo glavne kandidatke Olge Voglauer sta na Koroško prišla tudi avstrijski podkancler Werner Kogler ter ministrica za pravosodje Alma Zadić. Po nagovorih Zadićeve in Koglerja je sledil nastop glavne kandidatke Zelenih Olge Voglauer, ki je požela bučen aplavz navzočih privržencev in prijateljev stranke. V ospredju volilnega boja stranke bo zaščita klime, zato stranka bližnje deželnozborske volitve imenuje volitve za klimo (Klimawahl). Voglauerjeva je izjavila, da je treba investirati v zaščito podnebja, za to pa je na Koroškem potreben svež veter in to so Zeleni, je poudarila. Kogler pa je povedal, da je prav Olga Voglauer svež veter za Koroško.