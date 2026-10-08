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Zdravstveni center v Pliberku odprl z dvanajstimi sodelavci

8.10.2026 Pliberk Bleiburg Damijan Smrečnik
2 milijona evrov je znašala investicijska vsota v novi pliberški center za primarno zdravstveno oskrbo, ki ga upravlja Diakonie de La Tour, evangeličanska socialna organizacija. 5. oktobra so center v poslopju nekdanje poslovalnice trgovine »kik« ob reki Bistrici slovesno odprli. Center meri 500 kvadratnih metrov in ima 12 sodelavcev, med njimi dva zdravnika, zdravstvene tehnike, negovalce in ponudbo psihološke pomoči. Odprt je od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure, vse storitve pa je mogoče koristiti v okviru zdravstvenega zavarovanja z e-card.
Odprtje zdravstvenega centra v Pliberku

Ob odprtju so bili navzoči predstavniki pliberške občinske politike. Navzoče je pozdravil župan Daniel Wriessnig, spregovorila pa je deželna svetnica Beate Prettner. »Danes se spominjamo tudi pokojnega župana Visotschniga, s katerim smo z občino položili temelje tega centra.  Rektorica Diakonie de La Tour Astrid Körner je center blagoslovila v nemščini in slovenščini. Körner je v pogovoru z Novicami poudarila pomen slovenščine in dvojezičnosti v regiji: »Dvojezičnost v regiji ima za nas velik pomen. Preden pridemo v nek kraj, si ga ogledamo in pomislimo na potrebe, ki jih imajo ljudje v regiji, in dvojezičnost je del identitete tukaj. Pri izbiranju osebja nam je bilo pomembno, da je ekipa dvojezična, znanje slovenščine je bilo pomembno. Za nas je v središču vedno človek, ki pride v center zaradi zdravstvene težave, ob tem pa se morda pokaže še socialna težava ali psihološka težava. Biti blizu človeku in ga spremljati celostno ni možno brez jezika.« Astrid Körner smo vprašali, zakaj ima center v imenu tudi dvojezično ime Pliberk (Primärversorgungszentrum Bleiburg/Pliberk), medtem ko v samem centru, na primer na tablicah pred posameznimi sobami, slovenščine ni zaznati. Na tablicah piše le »Ordination«, »Herzlich willkommen«, »Therapie« ali »Wund­behandlung«. Körner: »To je pomembna pripomba, ki jo zaznam in bomo v tem oziru še točneje gledali na to. Ker še nismo dejavni na dvojezičnem območju, smo tozadevno še v nekem procesu učenja, a čisto odprto in s spoštovanjem lahko povem, da se bomo tozadevno še bolje vpletli v regijo in z večjo občutljivostjo gledali na temo dvojezičnosti.«

Center za primarno zdravstveno oskrbo v Pliberku je drugi tovrstni center na Koroškem. Tretjega naj bi začetek leta 2027 odprli v Špitalu ob Dravi, tudi tega pa bo upravljala Diakonie de La Tour.

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