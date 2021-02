Prispevek o mladih, ki so se odločili za kandidaturo pri letošnjih občinskih volitvah.

Kdo si?

Ime mi Lorena Baumgartner in živim na Bistrici pri Šentjakobu v Rožu.

Starost:

18 let

Poklic/kaj delaš?

Sem maturantka na trgovski akademiji

Motivacija za kandidaturo?

Da podprem očeta (Franz Baumgartner) in dobim vtis o politiki na občinski ravni.

Tvoje geslo?

Ker je mladina prihodnost.

Zakaj kandidiraš za SGS Šentjakob?

Kandidiram za regionalno listo SGS Šentjakob gemeinsam skupno, ker so zame pomembni dvojezičnost, varstvo okolja, dobro sožitje med generacijami in kulturami in to so tudi zadeve, za katere se stranka zavzema. Kandidiram na 11. mestu.